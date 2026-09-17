Никита Михалков отказался продвигать актерскую карьеру внука Андрея Бакова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 974 0

Несмотря на отсутствие профессионального актерского образования, один из младших представителей именитой династии пробует себя на этом поприще.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Народный артист РСФСР Никита Михалков не готовит для внука Андрея Бакова главные роли. Об этом режиссер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на освящении и закладке первого камня в основание Храма Рождества Христова.

Михалков подтвердил, что его внук начал репетировать спектакль, который будет идти в театре режиссера «Мастерская 12». Однако Баков не стал частью труппы, а задействован лишь в одной постановке.

Именитый дедушка признался, что не собирается специально развивать актерскую карьеру внука.

«Я ему на ушко напутствие. <…> Я не готовлю главные роли для него (в кино. — Прим. ред.). Будет роль — будет играть. Не будет — не будет», — заверил Михалков.

Андрей Баков —сын народной артистки России Анны Михалковой и бизнесмена Альберта Бакова. В детстве увлекался хоккеем и музыкой, даже играл в группе. Пробовал себя в роли модели. Однако, когда встал вопрос о получении образования, решил пойти по стопам отца и окончил экономический факультет МГУ.

Но отсутствие профильного образования не помешало Бакову-младшему попробовать свои силы в кино. Он играл в картинах, которые поставила его тетя, актриса и режиссера Надежда Михалкова: «Чурросы» и «Номинация». А также в проектах «СидЯдома» и «Враг».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Никиты Михалкого нет определенного места силы. Таковой он считает всю Россию и все места, где говорят на русском языке.

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