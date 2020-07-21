В Иркутске метеор напугал жителей — видео
Космическое тело не смогло упасть на землю, сгорев в атмосфере.
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Фото, видео: ТАСС / EPA\TASS; 5-tv.ru
Жителей Иркутской области напугало яркое свечение в небе. Они заметили метеор. Он летел в течение нескольких секунд, оставляя свет, а потом сгорел в атмосфере.
Своими видео и фото пользователи активно делятся в соцсети. Отзывы оставляют и на сайте Иркутского планетария. Из рассказов очевидцев ученые надеются получить больше информации о космическом явлении.
В частности, интересна траектория полета болида и координаты его входа в атмосферу Земли.
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