В Иркутске метеор напугал жителей — видео

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Космическое тело не смогло упасть на землю, сгорев в атмосфере.

Фото, видео: ТАСС / EPA\TASS; 5-tv.ru

Жителей Иркутской области напугало яркое свечение в небе. Они заметили метеор. Он летел в течение нескольких секунд, оставляя свет, а потом сгорел в атмосфере.

Своими видео и фото пользователи активно делятся в соцсети. Отзывы оставляют и на сайте Иркутского планетария. Из рассказов очевидцев ученые надеются получить больше информации о космическом явлении.

В частности, интересна траектория полета болида и координаты его входа в атмосферу Земли.

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