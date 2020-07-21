Жителей Иркутской области напугало яркое свечение в небе. Они заметили метеор. Он летел в течение нескольких секунд, оставляя свет, а потом сгорел в атмосфере.

Своими видео и фото пользователи активно делятся в соцсети. Отзывы оставляют и на сайте Иркутского планетария. Из рассказов очевидцев ученые надеются получить больше информации о космическом явлении.

В частности, интересна траектория полета болида и координаты его входа в атмосферу Земли.