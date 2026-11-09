Огонь охватил за секунды? Что могло произойти с сестрой Нюши

Спасатель Бойко допустил вспышку паров биокамина при пожаре у сестры Нюши

Вспышка паров топлива при заправке биокамина могла стать причиной пожара, в котором пострадала олимпийская чемпионка Мария Шурочкина. Такую версию в беседе с Life.ru допустил сотрудник МЧС, спасатель Виталий Бойко.

По его словам, спиртовое топливо нельзя доливать в работающий или еще не остывший биокамин. Жидкость и ее пары могут быстро воспламениться, а при попадании топлива на одежду огонь способен распространиться по ней за считаные секунды. При этом точная причина возгорания у Шурочкиной пока устанавливается.

«Никогда не заправляйте топливо, пока устройство не остыло или если оно еще работает», — предупредил Бойко.

Спасатель отметил, что биокамин, несмотря на декоративное назначение, остается устройством с открытым пламенем. По его словам, отдельной статистики пожаров с такими устройствами нет, поскольку подобные случаи обычно относят к происшествиям из-за неосторожного обращения с огнем.

Если загорелась одежда, Бойко советует не бежать. Нужно упасть на землю и перекатываться, чтобы сбить пламя, либо накрыть его плотной тканью или одеялом. При этом голову следует оставить открытой.

После тушения обожженные участки необходимо охладить водой и вызвать медицинскую помощь. Волдыри нельзя вскрывать, а прилипшую к коже одежду — отрывать.

Мария Шурочкина получила ожоги после пожара в Москве вечером 8 ноября. Возгорание произошло около 22:30 в квартире дома № 18 на улице Багрицкого.

Огонь охватил одну из комнат на площади около пяти квадратных метров. Пожарные во время тушения спасли из квартиры человека, после чего возгорание удалось локализовать.

По данным источника 5-tv.ru, 31-летнюю спортсменку доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У нее диагностировали ожоги первой и второй степени лица, рук и груди.

Мария Шурочкина — двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Она завоевала золото на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. Также спортсменка является 11-кратной чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта России. Шурочкина — младшая сестра певицы Нюши.

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