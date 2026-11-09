Поездка в Тибет обернулся кошмаром: 14-летнюю дочь Бони настигла тяжелая болезнь

У дочери Виктории Бони поднялась температура и начались галлюцинации в Тибете

Телеведущая Виктория Боня отправилась в Тибет вместе с 14-летней дочерью Анджелиной, однако путешествие обернулось для семьи неожиданным испытанием. Во время поездки девочка заболела: у нее поднялась температура, появилась ломота в теле и даже небольшие галлюцинации. О состоянии дочери звезда откровенно рассказала в личном блоге.

Боня призналась, что подобные ощущения ей самой знакомы по экстремальным экспедициям. В частности, телеведущая вспомнила одну из самых тяжелых ночей во время пребывания во втором лагере Эвереста.

«Расплющило жестко»

Поездка в Тибет, которая должна была стать очередным совместным приключением Виктории Бони и ее дочери, оказалась непростой. Анджелина почувствовала себя настолько плохо, что не смогла присоединиться к матери и остальным участникам путешествия.

Телеведущая рассказала, что 14-летней девочке стало плохо. Боня не стала скрывать подробности происходящего и поделилась переживаниями с подписчиками.

«Еще у меня такая новость не очень хорошая, потому что Энджи заболела, причем ее расплющило прям жестко, она сегодня не с нами. Температура, ломки кости и даже небольшие галлюцинации», — рассказала телеведущая.

При этом Виктория вспомнила собственный опыт пребывания в высокогорье. По ее словам, во втором лагере Эвереста она тоже сталкивалась с галлюцинациями. Телеведущая назвала ту ночь одной из самых страшных в своей жизни и призналась, что до сих пор не может объяснить пережитые ощущения.

Боня попыталась поддержать дочь, объясняя, что горные путешествия требуют серьезной выдержки. Однако точно установленной причины недомогания Анджелины телеведущая не называла.

На прогулку ради обуви

Несмотря на плохое самочувствие Анджелины, Виктория все-таки убедила ее ненадолго выйти на прогулку. Правда, аргумент оказался довольно неожиданным: подростка заинтересовала редкая модель обуви.

Боня с юмором рассказала, что у дочери есть особенность, которая иногда оказывается сильнее усталости и нежелания куда-либо идти.

«Знаете, как у нее это работает? Если она видит <…> новую модель ботинок, то готова выздороветь даже за секунду. Видишь, что-то тебя все-таки двигает», — пошутила телеведущая.

Однако на практике прогулка далась Анджелине непросто. Девочка шла с большим трудом, постоянно останавливалась и говорила, что больше не может продолжать путь. Виктория снимала происходящее и делилась с подписчиками подробностями.

«Уже из последних сил, просто бедолага. Совсем прям тяжко. С температурой идет, это вообще в жару. Солнце в зените просто. Это, конечно, ну не просто», — прокомментировала Боня состояние дочери.

Таким образом, даже желание получить понравившуюся обувь не помогло Анджелине легко перенести прогулку. Для девочки путешествие оказалось серьезным физическим испытанием.

Какие горы покоряла Виктория Боня

Экстремальные путешествия давно стали одной из главных увлечений Виктории Бони. Телеведущая неоднократно рассказывала о подготовке к восхождениям, физических нагрузках и трудностях, с которыми приходится сталкиваться в высокогорье.

Одним из первых серьезных испытаний для нее стала экспедиция на Манаслу в Непале. Высота этой вершины составляет 8163 метра. В 2022 году Боня отправилась покорять восьмитысячник, однако тогда экспедицию пришлось прервать из-за проблем со здоровьем.

Неудача не заставила телеведущую отказаться от своей цели. В 2024 году она вновь вернулась к горным путешествиям. Боня смогла подняться на Манаслу, а затем отправилась на Ама-Даблам — одну из известных вершин Гималаев высотой около 6812 метров.

Это восхождение стало еще одним серьезным испытанием для телеведущей. В отличие от обычных туристических маршрутов, подобные экспедиции требуют специальной подготовки, выносливости и умения справляться с непростыми условиями.

Но главной целью Бони оставался Эверест. Высочайшая вершина планеты давно привлекала телеведущую, однако путь к ней оказался непростым.

Боня и Эверест

Первая попытка подняться на Эверест не принесла телеведущей желаемого результата. Из-за плохого самочувствия ей пришлось прервать экспедицию. Однако Боня решила не отказываться от своей мечты и продолжила подготовку.

В мае 2025 года Виктория вновь отправилась в Гималаи. На этот раз восхождение завершилось успешно: 19 мая она сообщила о достижении вершины Эвереста, высота которой составляет 8848 метров.

Для телеведущей это стало важным личным достижением после предыдущей неудачи. В своих публикациях она рассказывала о сложностях маршрута, физической усталости и необходимости преодолевать себя на протяжении всей экспедиции.

Виктория также продолжает интересоваться высокогорными экспедициями и ранее рассказывала о планах повторить восхождение на Эверест в 2027 году.

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