Мечтающий о кресле президента США Джо Байден пригрозил России расправой
Политик заявил, что в случае победы на выборах накажет всех, кто пытался извне повлиять на голосования.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face; 5-tv.ru
Джо Байден пригрозил России санкциями в случае вмешательства в американские выборы. Он заявил, что в случае победы на выборах накажет всех, кто пытался извне повлиять на голосования. И в очередной раз безосновательно обвинил нашу страну.
Тем временем его однопартийцы внесли в Сенат проект резолюции против участия России в заседаниях «большой семерки». Они раскритиковали Дональда Трампа, который, по мнению группы сенаторов, выступает за нормализацию отношений с Москвой и даже пригласил Россию принять участие во встрече G7, намеченную на сентябрь.
Обвинения о вмешательстве России ранее активно звучали и в Великобритании. Однако расследование, проведенное парламентским комитетом по разведке не нашло ни одного подтверждения. Официально документ будет опубликован сегодня, однако итоги следствия накануне просочились в прессу.
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