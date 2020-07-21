Мечтающий о кресле президента США Джо Байден пригрозил России расправой

Джо Байден пригрозил России санкциями в случае вмешательства в американские выборы. Он заявил, что в случае победы на выборах накажет всех, кто пытался извне повлиять на голосования. И в очередной раз безосновательно обвинил нашу страну.

Тем временем его однопартийцы внесли в Сенат проект резолюции против участия России в заседаниях «большой семерки». Они раскритиковали Дональда Трампа, который, по мнению группы сенаторов, выступает за нормализацию отношений с Москвой и даже пригласил Россию принять участие во встрече G7, намеченную на сентябрь.

Обвинения о вмешательстве России ранее активно звучали и в Великобритании. Однако расследование, проведенное парламентским комитетом по разведке не нашло ни одного подтверждения. Официально документ будет опубликован сегодня, однако итоги следствия накануне просочились в прессу.