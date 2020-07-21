Звезда Голливуда Стивен Сигал прилетел в Бурятию. В планах знаменитого гостя посещение центра буддизма — Иволгинского дацана, показательная тренировка со спортсменами республики и знакомство с культурой старообрядцев.

Но главный пункт в программе актера — священный Байкал. Там он собирается провести целую неделю. По слова Сигала, он давно мечтал побывать в одном из самых удивительных и загадочных мест на планете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байкал стремительно теряет прозрачность.