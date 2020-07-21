Стивен Сигал прилетел в Бурятию — видео
В планах актера — посетить озеро Байкал.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru
Звезда Голливуда Стивен Сигал прилетел в Бурятию. В планах знаменитого гостя посещение центра буддизма — Иволгинского дацана, показательная тренировка со спортсменами республики и знакомство с культурой старообрядцев.
Но главный пункт в программе актера — священный Байкал. Там он собирается провести целую неделю. По слова Сигала, он давно мечтал побывать в одном из самых удивительных и загадочных мест на планете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байкал стремительно теряет прозрачность.
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