Голливудский броманс: Какие знаменитые актеры связаны крепкой дружбой?

Говорят, что женской дружбы не бывает, но про мужскую такое сказать мало кто осмелится. Но в Голливуде трудно найти настоящего друга не только знаменитой актрисе, но и именитому актеру. Несмотря на популярность и мировое признание, селебрити часто бывают одиноки. Есть яркие исключения, а именно бромансы — дружеские отношения между мужчинами, которые длятся много лет. Какие актеры могут похвастаться крепкой дружбой, рассказывает 5-tv.ru.

Джордж Клуни и Брэд Питт

Джордж Клуни и Брэд Питт на церемонии открытия 65-го Венецианского кинофестиваля в 2008-м. Фото: ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Актеры познакомились на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена» в 2001-м. Клуни и Питт играли главные роли и настолько сдружились, что дружат до сих пор.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон

Бен Аффлек и Мэтт Дэймонна церемонии вручения Американской кинематографической премии в Беверли-Хиллз в 2010-м. Фото: ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Эта «парочка» познакомилась еще в детстве и с тех пор неразлучна. Бен и Мэтт выбрали путь по тернистой дорожке Голливуда: актеры совместно не только снимаются в фильмах, но и продюсируют их. Например, одним из любимых фильмов кинозрителей, где снялись друзья, можно назвать «Девушку из Джерси».

Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон

Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон в к/ф «Эд из телевизора», 1999-й. Фото: Globallookpress.com / KPA

МакКонахи и Харрельсон знакомы очень давно, а в совместных проектах они работали четыре раза. Впервые друзья сыграли вместе в комедии «Добро пожаловать в Голливуд» в 1998-м, затем фильмах «Эд из телевизора», «Серфер» и в сериале «Настоящий детектив» в 2014-м.

Тоби Магуайр и Леонардо ДиКаприо

Тоби Магуайр и Леонардо ДиКаприо. Фото: Globallookpress.com / Alec Michae

Оказывается, популярные актеры знакомы с детства. В юные годы их связала любовь к баскетболу. В 1988-м друзья снялись в сериале «Розанна», а в 1993-м в фильме «Жизнь этого парня». Самый яркий фильм, где Леонардо и Тоби появились вместе — «Великий Гэтсби».

Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Брюс Уиллис

Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер на 67-м Каннском кинофестивале в 2014-м. Фото: ТАСС / ZUMA

Эта троица звезд американских боевиков дружит уже больше 30 лет. Вместе друзья снялись в «Неудержимых», где умудрились даже поссориться. В 2013-м Сталлоне назвал Уиллиса «ленивым и жадным» из-за того, что его друг запросил слишком высокий гонорар за съемки в третьей части боевика. Правда, потом Сильвестр извинился.

Рассел Кроу и Хью Джекман

Хью Джекман и Рассел Кроу. Фото: Globallookpress.com / Whitehotpix

Джекман прославился благодаря роли Росомахи в фильмах «Люди Икс», но это работа досталась ему благодаря Кроу. Все дело в том, что Рассела пригласили сыграть мутанта в фильме «Люди Икс», но он отказался и посоветовал кастинг-директору молодого актера Хью Джекмана, за карьерой которого наблюдал еще с 1995-го. С тех пор они дружат.

Брэдли Купер и Джерард Батлер

Брэдли Купер и Джерард Батлер на финале Уимблдонского турнира в 2013-м. Фото: Instagram @gerardbutler

Купер и Балтер дружат не так давно, но любят сходить вместе на спортивные мероприятия и выпить по пинте пива. В отличие от других бромансов, у актеров нет совместных фильмов, но все еще впереди.