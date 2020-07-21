Ведущий политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Маркушина в беседе с 5-tv.ru прокомментировала доклад британского парламентского комитета о «вмешательстве России» во внутриполитические дела страны.

По словам эксперта, чего-то подобного стоило ожидать от британских коллег. Как минимум, потому что обвинения в сторону России во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях сыпятся уже несколько десятков лет. Позиция Британии при этом проста и понятна: в настоящее время страна претерпевает кризис, поэтому проще обвинить мирового лидера в своих неудачах, чем признать поражение перед народом.

«Посмотрите, сколько всего произошло за последние время в Англии: Brexit не удался, Шотландия до сих пор гудит, что надо отделяться. И Евросоюз подливает масло в огонь. Королевский дом раздирают скандалы. Все это лишний раз доказывает, что Великобритания не может играть главенствующую роль. И кого обвинять? Конечно, Россию. Легче всего найти того, кто не будет вдаваться в полемику. А полемики здесь точно нет», — решительно заявила эксперт.

По словам Натальи Маркушиной, с откровенной клеветой в свой адрес приходится сталкиваться каждому, кто помыслил вступить в гонку лидеров. Так, сегодня Россия — полноценный участник международных отношений, к мнению которого должны и будут прислушиваться.

В качестве антипода эксперт представила Украину с ее новоиспеченным президентом, экс-шоуменом Владимиром Зеленским. По мнению профессора, несмотря на харизму бывшего актера и отчаянное стремление доказать свою правоту, сегодня с его мнением вряд ли будут считаться. Тем более не интересно обвинять эту страну в чем-либо, поскольку она не является «стоящим соперником».

«Россия сейчас — красная тряпка для Европы. Это все — политические игры. Потому что есть страны, с которыми у России прекрасные двусторонние отношения. Из того же Евросоюза. Этот доклад ничем не подкреплен. Фактически — это фантазии. Доказательств и обоснований того, о чем они говорят сегодня нет», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Политолог также добавила, что Англия давно выстраивала свою позицию на антироссийской риторике. Достаточно лишь вспомнить, к примеру, инцидент с отравлением экс-майора ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Подобные «ужасы и страшилки» — норма для правительства Великобритании, уверяет Наталья Маркушина. Поскольку, опять же, расписаться в собственном бессилии сегодня вряд ли способен адекватный политик.

«Мне кажется, что в данной ситуации правильнее не замечать все эти выпады. Достаточно простого ответа — непризнания всего того, что происходит. Нам от этого ни холодно ни жарко. Что-то доказывать не самое умное решение. Важно, что на самом деле делает Россия, и о чем говорит», — констатировала профессор.

А в заключение добавила, что не исключает вероятности, что и США подключатся к этой «игре». Ведь сегодня страна переживает не лучшие времена. При этом американское правительство, равно как и британское, отказывается признавать свои оплошности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии олигархов из России обвинили в «отмывании денег» и госпропаганде.