Британский дипломат опроверг слухи о смерти Скрипалей

Британский посол в России Лори Бристоу опроверг информацию, согласно которой экс-майора ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии уже нет в живых. По словам дипломата, они живы и чувствую себя хорошо.

— Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им , — сообщил Бристоу изданию «Интерфакс».

По словам посла Великобритании, Сергей и Юлия хотя и уведомлены о желании российской стороны встретиться с ними, не настроены на эту встречу.

— Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор, — прокомментировал он.

Однако если бывший офицер ГРУ и его дочь изменят решение и захотят пообщаться с представителями РФ, Великобритания предоставит такую возможность, пояснил Бристоу. Мужчина также обратил внимание на то, что официальный Лондон не имеет права «навязывать им встречу с российскими чиновниками», а сами Скрипали сейчас в безопасности.

— Их пытались убить, используя нервно-паралитическое вещество. Наша обязанность —защитить их, — резюмировал дипломат.

Также Лори Бристоу подчеркнул, что британская сторона не заинтересована в участии Российской Федерации в расследовании попытки отравления в Солсбери, но будет рада передаче информации о причастности официальной Москвы или ее сотрудников в инцидент.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что посольство РФ в Великобритании выразило сомнение в том, что отравленные в Солсбери россияне до сих пор живы. По словам представителей дипмиссии, они «не могут констатировать», что с Сергеем и Юлией Скрипаль все в порядке.