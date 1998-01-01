Британский дипломат опроверг слухи о смерти Скрипалей

Британский посол в России Лори Бристоу опроверг информацию, согласно которой экс-майора ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии уже нет в живых. По словам дипломата, они живы и чувствую себя хорошо.
По словам посла Великобритании, Сергей и Юлия хотя и уведомлены о желании российской стороны встретиться с ними, не настроены на эту встречу.
Однако если бывший офицер ГРУ и его дочь изменят решение и захотят пообщаться с представителями РФ, Великобритания предоставит такую возможность, пояснил Бристоу. Мужчина также обратил внимание на то, что официальный Лондон не имеет права «навязывать им встречу с российскими чиновниками», а сами Скрипали сейчас в безопасности.
— Их пытались убить, используя нервно-паралитическое вещество. Наша обязанность —защитить их, — резюмировал дипломат.
Также Лори Бристоу подчеркнул, что британская сторона не заинтересована в участии Российской Федерации в расследовании попытки отравления в Солсбери, но будет рада передаче информации о причастности официальной Москвы или ее сотрудников в инцидент.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что посольство РФ в Великобритании выразило сомнение в том, что отравленные в Солсбери россияне до сих пор живы. По словам представителей дипмиссии, они «не могут констатировать», что с Сергеем и Юлией Скрипаль все в порядке.