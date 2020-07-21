В Британии олигархов из России обвинили в «отмывании денег» и госпропаганде

Комитет британского парламента по разведке и безопасности страны опубликовал доклад о «российском вмешательстве» во внутреннюю политику государства. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Как следует из доклада, особую напряженность сегодня вызывает тот факт, что крупные миллиардеры из России на территории Лондона якобы «отмывают незаконные средства». При этом олигархи не забывают активно «продвигать интересы родины» в стороннем государстве.

Отмечается, что российские бизнесмены едва ли не вступили в сговор с местными политиками, юристами и финансистами. Последние, в свою очередь, «были пойманы» на том, что десятилетиями помогали «нарушителям» осваивать бюджеты, продвигать поступление средств в экономику страны, в частности Лондона.

При этом, по оценке экспертов, весомых доказательств своим предположениям члены британского парламентского комитета так и не предоставили, сообщает ТАСС.

Известно, что публикация документа откладывалась несколько раз. Обнародование сведений стало возможным только после учреждения нового состава комитета по разведке и безопасности, возглавляет который консерватор Джулиан Льюис.

Позиция России по данному вопросу все также остается неизменной. Как заявил в беседе с BBC посол РФ в Великобритании Андрей Келин, он в принципе не видит смысла во вмешательстве страны в дела чужого государства. Напротив, дипломат отметил, что Москва стремится наладить отношения с зарубежными коллегами и всегда действует в соответствии с международными соглашениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания перечислила девять бизнесменов из России, якобы причастных к вмешательству в свои выборы.