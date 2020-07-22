Какое наказание ждет коллекторов, оказывающих чрезмерное давление на должников

Коллекторов за чрезмерное давление на должников будут наказывать жестче. Правительство уже внесло соответствующий проект в Госдуму. За психологическое воздействие и раскрытие персональных данных граждан максимальный штраф для агентств составит полмиллиона рублей, для их сотрудников 200 тысяч.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.