Глава Петербурга послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ

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Светлана Шевченко
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С 27 июля в торговые центры Северной столице начнут пускать посетителей при условии наличия средств индивидуальной защиты.

Фото, видео: Известия / Алексей Агарышев; 5-tv.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал открыть торговые центры в Северной столице в кратчайшие сроки. Градоначальник поручил правительству согласовать этот вопрос с Роспотребнадзором до конца текущей недели.

«Мы должны занять жесткую позицию, для того чтобы отстаивать интересы бизнеса нашего города. В понедельник нужно сделать все, чтобы торговые центры и рестораны стационарные были открыты, для этого в городе есть все», — заявил глава Петербурга.

И уже точно известно, что в понедельник в Ленинградской области откроются крупные торговые центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Правда, при соблюдении ряда требований: у сотрудников и покупателей будут измерять температуру, а вход разрешен только в средствах индивидуальной защиты. Однако кинотеатры, детские развлекательные площадки и фудкорты работать не будут.

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