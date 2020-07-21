Видео: Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

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Светлана Шевченко
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Только что Максим «Плохой» освободил из автобуса троих человек.

Фото, видео: Facebook / zelenskiy95; Кадр из фильма "Земляне" 2005

Преезидент Владимир Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке и посоветовал всем посмотреть фильм «Земляне».

Как сообщал 5-tv.ru, некоторое время назад Максим «Плохой» освободил из автобуса троих человек — бабушку, беременную женщину и ребенка.

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