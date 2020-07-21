«Мужик, Леха»: Элджей подарил матери авто после скандала с Ивлеевой и раковиной

Рэпер Элджей произвел впечатление на своих фанатов после скандала вокруг условий жизни матери его жены, блогера Насти Ивлеевой. Накануне его супругу распекали за то, что ее родительница живет в крайне скромной квартирке без раковины, в то время как сама Ивлеева регулярно хвастается атрибутами роскоши. Теперь Элджей показал подписчикам в Instagram, каким подарком он решил порадовать собственную маму. Его преподношение оказалось весьма солидным — автомобиль Mercedes-Benz.

«Люблю тебя Ма, ты топ», — подписал рэпер снимок с улыбающейся матерью на фоне презента.

Instagram @sayonaraboy

Машина, которую музыкант подарил родительнице, стоит порядка трех миллионов «целковых», отмечает сайт Teleprogramma.pro. Поклонники Элджея оценили жест артиста и высказали ему респект.

«Шикарный мужик ты, Лех»

«Милота»

«Красавчик, родители единственные, кто реально достоин!»

«Молодец, так держать», — писали поклонники.

На днях жена Элджея Настя Ивлеева показала, как живет ее мать в Ленинградской области. На кадрах видно, что квартира, в которой до сих пор ютится не только родительница ведущей, но и ее брат, очень маленькая. Особенно шокировала фанатов ванная комната, где нет даже раковины из-за нехватки места. После того, как на Ивлееву обрушилась лавина критики, ее матери решил помочь Николай Басков. Как писал 5-tv.ru, певец неожиданно подарил женщине новую раковину.