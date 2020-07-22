Увеличение продолжительности жизни россиян стало приоритетной задачей для государства на ближайшие 10 лет

Владимир Путин утвердил основные цели развития страны на ближайшие десять лет. Этот «июльский» указ дополняет знаменитый «майским» указ.

Среди приоритетных направлений — улучшение качества жизни и увеличение ее продолжительности — до 78 лет, сейчас — показатель 73 года.

Большое внимание новым технологиям, причем не только в экономике, речь о цифровой трансформации общества: 97% домохозяйств должны иметь доступ к интернету, и 95% госуслуг должны перейти в «онлайн».

Цели 2030 проанализировал Виктор Синеок.