Увеличение продолжительности жизни россиян стало приоритетной задачей для государства на ближайшие 10 лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года.

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Владимир Путин утвердил основные цели развития страны на ближайшие десять лет. Этот «июльский» указ дополняет знаменитый «майским» указ.

Среди приоритетных направлений — улучшение качества жизни и увеличение ее продолжительности — до 78 лет, сейчас — показатель 73 года.

Большое внимание новым технологиям, причем не только в экономике, речь о цифровой трансформации общества: 97% домохозяйств должны иметь доступ к интернету, и 95% госуслуг должны перейти в «онлайн».

Цели 2030 проанализировал Виктор Синеок.

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