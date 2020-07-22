Увеличение продолжительности жизни россиян стало приоритетной задачей для государства на ближайшие 10 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Владимир Путин утвердил основные цели развития страны на ближайшие десять лет. Этот «июльский» указ дополняет знаменитый «майским» указ.
Среди приоритетных направлений — улучшение качества жизни и увеличение ее продолжительности — до 78 лет, сейчас — показатель 73 года.
Большое внимание новым технологиям, причем не только в экономике, речь о цифровой трансформации общества: 97% домохозяйств должны иметь доступ к интернету, и 95% госуслуг должны перейти в «онлайн».
Цели 2030 проанализировал Виктор Синеок.
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