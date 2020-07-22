Вместо знойной брюнетки — нежная Рапунцель: Настья Самбурская вновь сменила образ
Эпатажная актриса удивила публику, представ с новым цветом волос.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Не секрет, что любая женщина обожает изменения. Особенно, если это касается внешности. Особенно, актрисы. Так, поддавшись эмоциям, эпатажная звезда «Универа» Настасья Самбурская вдруг обновила цвет волос. Причем решилась не на нечто спокойное, а на кардинальную смену образа. Теперь она не горячая брюнетка, а нежная блондинка.
«Если так, привыкнете?» — поинтересовалась у поклонников звезда, опубликовав в Instagram «блондинистое» фото.
Сказать, что фолловеры были в шоке от таких перемен — ничего не сказать. К слову, Настасью не только ругали за «испорченные» волосы, но и хвалили за смелость. Ведь не каждая актриса способна отойти от привычного и узнаваемого образа в угоду собственным желаниям.
«Волосы, конечно, жалко… Но тебе вроде даже идет…»
«Такая красавица! Не зря стала блондинкой!»
«Очень нежная теперь! Даже не узнать!» — откликались поклонники Настасья в комментариях под снимком.
Впрочем, вскоре особо внимательные фанаты разглядели на голове актрисы… парик. С долей грусти они все же заметили, что рады «временным» изменениям Самбурской. Констатировав, что ее темная густая шевелюра — ее изюминка.
«Ой, а я даже рада, что парик! А то как будто сразу потерялась…» — подытожила подписчица звезды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская напугала поклонников, выйдя с пулеметом на «огневой рубеж».
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