«Дайте дробовик»: Самбурская с пулеметом вышла на огневой рубеж
Эпатажная актриса снова поразила фанатов выбором образа.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками новым снимком в социальной сети Instagram, где предстала с пулеметом в руках. На фото она также демонстрирует стройные бедра в шортах и накачанные руки в майке с коротким рукавом.
«Дайте хотя б дробовик», — подписала она фотографию.
Новый пост самопровозглашенной иконы хейтеров не заставил долго ждать реакции пользователей — комментарии посыпались один за другим.
«Где же твой Арнольд?»;
«Зачем дробовик, если целый „Печенег“ дали?»;
«И вот уже и Мила не мила, когда Настасья, наступая на пятки, плавно обходит на огневом рубеже», — поспешили написать ей многочисленные подписчики, которым это фото явно пришлось по вкусу.
5-tv.ru выкладывал Настасью Самбурскую в двух образах, которые порадовали ее фанатов.
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