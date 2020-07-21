«Дайте дробовик»: Самбурская с пулеметом вышла на огневой рубеж

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Алиса Старжевская
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Эпатажная актриса снова поразила фанатов выбором образа.

Фото, видео: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками новым снимком в социальной сети Instagram, где предстала с пулеметом в руках. На фото она также демонстрирует стройные бедра в шортах и накачанные руки в майке с коротким рукавом.

«Дайте хотя б дробовик», — подписала она фотографию.

Instagram @samburskaya

Новый пост самопровозглашенной иконы хейтеров не заставил долго ждать реакции пользователей — комментарии посыпались один за другим.

«Где же твой Арнольд?»;

«Зачем дробовик, если целый „Печенег“ дали?»;

«И вот уже и Мила не мила, когда Настасья, наступая на пятки, плавно обходит на огневом рубеже», — поспешили написать ей многочисленные подписчики, которым это фото явно пришлось по вкусу.

5-tv.ru выкладывал Настасью Самбурскую в двух образах, которые порадовали ее фанатов.

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