«Соблазнительна»: Настя Каменских показала подписчикам идеальную фигуру

|
Василий Заика
39

Певица разместила в сети фото, сделанное во время выхода из бассейна.

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Настя Каменских в очередной раз порадовала поклонников откровенным снимком. 33-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует на выходе из бассейна, демонстрируя идеальную фигуру.

Певица в белом топе с принтом в виде кактусов и оранжевых плавках держится за поручни, поднимаясь из воды.

«Эти жаркие летние утренники», — написала в посте Настя Каменских.

Instagram @kamenskux

Пятимиллионный пул подписчиков уроженки Киева традиционно «закидал» ее комплиментарными комментариями. Пользователи отметили, что певица, впрочем, как и всегда, выглядит потрясающе.

«Прекрасна! Восхитительна! И очень соблазнительна!»

«Идеальная фигура богини»

«Любуюсь вами! Фигурка бомбическая!»

«Офигенна!» — пишут юзеры, подписанные на страницу Насти Каменских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
В каком десятилетии XX века вы могли бы жить? Тест для женщин
10:18
«Соблазнительна»: Настя Каменских показала подписчикам идеальную фигуру
10:05
«Женя — мужик!» — влюбленный Плющенко станцевал лезгинку для Рудковской
9:54
Пчеловод в Екатеринбурге устроил соседям настоящий крылатый террор
9:39
Установлена причина прорыва трубы с горячей водой в пермском хостеле, приведшего к гибели людей
9:25
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа

Сейчас читают

«Королек — птичка певчая»: что стало с исполнительницей роли Фериде спустя 35 лет?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок