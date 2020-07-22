«Соблазнительна»: Настя Каменских показала подписчикам идеальную фигуру
Певица разместила в сети фото, сделанное во время выхода из бассейна.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Настя Каменских в очередной раз порадовала поклонников откровенным снимком. 33-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует на выходе из бассейна, демонстрируя идеальную фигуру.
Певица в белом топе с принтом в виде кактусов и оранжевых плавках держится за поручни, поднимаясь из воды.
«Эти жаркие летние утренники», — написала в посте Настя Каменских.
Пятимиллионный пул подписчиков уроженки Киева традиционно «закидал» ее комплиментарными комментариями. Пользователи отметили, что певица, впрочем, как и всегда, выглядит потрясающе.
«Прекрасна! Восхитительна! И очень соблазнительна!»
«Идеальная фигура богини»
«Любуюсь вами! Фигурка бомбическая!»
«Офигенна!» — пишут юзеры, подписанные на страницу Насти Каменских.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело.
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