«Соблазнительна»: Настя Каменских показала подписчикам идеальную фигуру

Настя Каменских в очередной раз порадовала поклонников откровенным снимком. 33-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует на выходе из бассейна, демонстрируя идеальную фигуру.

Певица в белом топе с принтом в виде кактусов и оранжевых плавках держится за поручни, поднимаясь из воды.

«Эти жаркие летние утренники», — написала в посте Настя Каменских.

Instagram @kamenskux

Пятимиллионный пул подписчиков уроженки Киева традиционно «закидал» ее комплиментарными комментариями. Пользователи отметили, что певица, впрочем, как и всегда, выглядит потрясающе.

«Прекрасна! Восхитительна! И очень соблазнительна!»

«Идеальная фигура богини»

«Любуюсь вами! Фигурка бомбическая!»

«Офигенна!» — пишут юзеры, подписанные на страницу Насти Каменских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело.