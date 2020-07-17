«Фотошоп рулит»: Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело

Настя Каменских показала подписчикам результат своих тренировок, которыми она делится в Instagram. На фото певица предстала в одном нижнем белье телесного цвета. Снимок сделан со спины, так что зрителю открывается вид на пятую точку звезды.

«Согласны ли вы, что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя», — обратилась к поклонникам Настя Каменских.

Мнения фанатов разделились. Большинство, в основном мужского пола, писали девушке комплименты, а также завидовали ее мужу, но некоторые усомнились правдоподобности снимка — особенно вопросы вызывал неестественно ровный оттенок ног певицы.

Instagram @kamenskux

«Фотошоп рулит»

«У вас прекрасные мысли, судя по всему»

«Нет, не согласны. Поза тела — отражение наших желаний»

«Можно я буду вашим фотографом?» — писали наперебойфолловерыы.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт идеальной фигуры за 15 минут в день от Насти Каменских.