«Фотошоп рулит»: Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело

|
Алина Потёмкина
31

Некоторые поклонники не поверили, что кадр не был предварительно отретуширован.

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Настя Каменских показала подписчикам результат своих тренировок, которыми она делится в Instagram. На фото певица предстала в одном нижнем белье телесного цвета. Снимок сделан со спины, так что зрителю открывается вид на пятую точку звезды.

«Согласны ли вы, что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя», — обратилась к поклонникам Настя Каменских.

Мнения фанатов разделились. Большинство, в основном мужского пола, писали девушке комплименты, а также завидовали ее мужу, но некоторые усомнились правдоподобности снимка — особенно вопросы вызывал неестественно ровный оттенок ног певицы.

Instagram @kamenskux

«Фотошоп рулит»

«У вас прекрасные мысли, судя по всему»

«Нет, не согласны. Поза тела — отражение наших желаний»

«Можно я буду вашим фотографом?» — писали наперебойфолловерыы.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт идеальной фигуры за 15 минут в день от Насти Каменских.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
71.23
0.43 81.23
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
Глава МЧС заявил, что лесные пожары возникают в местах вырубки деревьев
8:16
Стал известен инициатор развода Асмус и Харламова
8:07
Видео: Обрушившиеся на Иркутск ливни оказались сильнейшими за последние 20 лет
7:56
В Монголии обнаружили еще одного возможного переносчика бубонной чумы
7:49
Любителям динозавров на радость: в Ленобласти откроется палеонтологический парк
7:42
«Фотошоп рулит»: Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Почему лакшери — это больше не модно? На примере скандала Рудковской и Дакоты
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок