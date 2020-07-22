Друзья Прилучного: «Павел подарил Мирославе Карпович внедорожник Агаты»

Актер Павел Прилучный передарил новой избраннице Мирославе Карпович внедорожник, на котором ездила его бывшая супруга Агата Муцениеце. Друзья звезды сериала «Мажор» рассказали сайту KP.RU, что мужчина, будучи еще в браке приобрел две машины — легковой Mercedes и Range Rover. По некоторым данным, после развода британское авто должно было остаться у экс-жены.

Приятели Павла Прилучного отметили, что люксовый внедорожник неведомым образом плавно перешел в пользование звезды «Папиных дочек». Якобы актер отобрал машину у Агаты Муцениеце после очередной ссоры. Также из общей копилки бывших супругов исчезло около миллиона рублей. По неподтвержденной информации, «мажор» положил эти деньги на счет Мирославы Карпович.

Друзья знаменитости склонны считать, что Павел Прилучный может оказаться в некой сомнительной компании. Актер перестал платить за дом и уже начал подумывать о его реализации.

«Мы уже начинаем переживать, как бы Павел не попал в сомнительную компанию. Он же может и без дома остаться. Он уже задумывается над продажей дома. Мы считаем, что это тревожный звонок. На Мирославу Карпович он тратит миллионы», — цитирует издание приятелей знаменитости.

Стоит отметить, что Павел Прилучный пока воздерживается от каких-либо комментариев на эту тему. Также звезда «Мажора» предпочитает молчать по поводу отношений с Мирославой Карпович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучного подкололи из-за фото с рыбой.