«Люди в камуфляже» напали на журналистов Первого канала в США

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло во время съемок беспорядков в американском городе Портленд.

«Люди в камуфляже» напали на журналистов Первого канала в США

Фото: www.globallookpress.com / Blinkcatcher

Неизвестные напали на съемочную группу Первого канала, которая работала над освещением беспорядков в американском городе Портленд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

«Группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, журналистку они сильно толкнули, а на оператора напали с дубинками. По итогам потасовки — у сотрудников канала ушибы и царапины, разбита камера.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Известно, что у них были бейджики с соответствующей для таких случаев надписью «Пресса».

Сообщалось, в здании, из которого выбежали нападавшие в камуфляже, разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.

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