Видео: ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГ* в Кабардино-Балкарии

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 66

В квартире одного из жилых домов города Нальчик была найдена самодельная бомба.

Фото, видео: ТАСС / Мамонтов Сергей; ФСБ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) предотвратила террористический акт, который планировали совершить в отношении правоохранительных органов сторонники ИГ* в Кабардино-Балкарии.

Как сообщили в ведомстве, самодельная бомба была найдена в квартире одного из членов ячейки в жилом доме Нальчика. Позднее силовики засекли в лесу в Чегемском районе четверых боевиков, которые в ходе задержания открыли огонь по правоохранителям и были ликвидированы на месте.

Розыск и оперативные мероприятия в регионе продолжаются.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
ФК «Химки» объявил о выходе в Российскую премьер-лигу
16:14
В Архангельской области воспитатели наказали мальчиков, переодев их в платья
16:00
Видео: ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГ* в Кабардино-Балкарии
15:47
«Повел меня на крышу»: Петербурженка обвинила знатока «Что? Где? Когда?» в домогательствах
15:37
Дело Ефремова рассмотрит судья, посадившая Кокорина, Мамаева и Захарченко
15:32
Как посмотреть на парад в День Военно-Морского Флота в Петербурге?

Сейчас читают

«Пинали и таскали за волосы»: экс-участница «Дома-2» пожаловалась на насилие на проекте
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок