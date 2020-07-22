Видео: ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГ* в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) предотвратила террористический акт, который планировали совершить в отношении правоохранительных органов сторонники ИГ* в Кабардино-Балкарии.

Как сообщили в ведомстве, самодельная бомба была найдена в квартире одного из членов ячейки в жилом доме Нальчика. Позднее силовики засекли в лесу в Чегемском районе четверых боевиков, которые в ходе задержания открыли огонь по правоохранителям и были ликвидированы на месте.

Розыск и оперативные мероприятия в регионе продолжаются.

* — запрещена в РФ.