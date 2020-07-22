Видео: ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГ* в Кабардино-Балкарии
В квартире одного из жилых домов города Нальчик была найдена самодельная бомба.
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Фото, видео: ТАСС / Мамонтов Сергей; ФСБ
Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) предотвратила террористический акт, который планировали совершить в отношении правоохранительных органов сторонники ИГ* в Кабардино-Балкарии.
Как сообщили в ведомстве, самодельная бомба была найдена в квартире одного из членов ячейки в жилом доме Нальчика. Позднее силовики засекли в лесу в Чегемском районе четверых боевиков, которые в ходе задержания открыли огонь по правоохранителям и были ликвидированы на месте.
Розыск и оперативные мероприятия в регионе продолжаются.
* — запрещена в РФ.
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