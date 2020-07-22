Суд огласил, является ли сын Децла его законным наследником

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Алиса Старжевская
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В родстве сомневался даже дедушка мальчика.

Суд огласил, является ли сын Децла его законным наследником

Фото: Instagram @juzeppejostko

Суд о признании Меркурия Антония Иоанна сыном скончавшегося музыканта Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, завершился сегодня. Как передает Starhit.ru вдова музыканта Юлия Киселева смогла доказать, что мальчик действительно является сыном Децла и теперь ей причитаются выплаты от Пенсионного фонда по потере кормильца.

Сомнения в родственных связях начались, когда Киселева не указала Толмацкого в графе «отец» в свидетельстве о рождении Меркурия Антония Иоанна, которого в семье называют просто Тони. В отцовстве Децла сомневалась не только общественность: даже отец Толмацкого Александр не хотел признавать внука без ДНК-теста, который Киселева почему-то отказывалась делать.

Но после смерти Толмацкого Пенсионный фонд РФ не стал выплачивать девушке пособие по потере кормильца, поэтому Киселева обратилась в суд. Там-то мальчика и обязали пройти тест, который окончательно доказал родство. Теперь помимо выплат семье, сам мальчик, вероятнее всего, получит авторские права на произведения отца, а также на недвижимость и накопления.

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля прошлого года на концерте в Ижевске. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции отца Децла на документальный фильм о сыне.

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