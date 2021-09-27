Домосед или авантюрист? О какой семье мечтают разные знаки зодиака
У каждого свое мнение на то, какой в идеале должна быть новая ячейка общества.
Фото: www.globallookpress.com /Jacek Sopotnicki
У каждого человека есть свое идеальное представление о браке. Кому-то важен консервативный подход, а кто-то не может жить без личного пространства. Астрологи рассказали, какую семью хотят создать разные знаки зодиака.
Овен
Данный знак зодиака с юных лет ценит домашний очаг и теплые отношения между родственниками. Овен способен стать настоящим домоседом — с большим количеством детей, внуков, семейными преданиями и ценностями, передающимися от поколения к поколению.
Телец
Телец всегда будет стремиться дать своей семье все самое лучшее. Для него очень важна репутация родственников: хорошее образование у детей, достойная работа у второй половинки и обеспеченная старость у родителей.
Близнецы
Представители этого знаки подходят к созданию семейного гнездышка рационально. Они заводят детей только, когда есть стабильный доход в семье. Кроме того, они выстраивают четкий план быта и распорядка дня каждого из домочадцев.
Рак
Для Рака очень важна стабильность — никаких скандалов и истерик в семье. Они очень пекутся о ровных и доброжелательных отношениях между всеми родственниками, беря все спорные вопросы на себя.
Лев
Львы не терпят никакой лжи и скрытности в отношениях. Именно это обстоятельство может стать причиной ссоры в семье, ведь право на личное пространство никто не отменял. В этом случае выручает отходчивость Львов, которые не умеют обижаться слишком долго.
Дева
Этот знак зодиака старается построить такую семью, которая на данный момент отвечает потребностям общества. Если в моде многодетная семья — Дева захочет иметь как можно больше наследников. И так во всем. Девам важно чувствовать, что они являются уважаемой частью социума.
Весы
Весам жизненно необходим консервативный уклад: большая семья, иерархия в отношениях между родственниками, почтение к старшим. Годами выверенный порядок — самый комфортный способ существования для Весов.
Скорпион
К созданию семьи эти свободолюбивые натуры подходят творчески. Им больше подходит гостевой брак, в котором все члены семьи не стеснены обязательствами и не портят отношения надоедливым бытом.
Стрелец
Стрельцы очень сильно привязываются к своим домашним. Из-за этого они порой проявляют мягкотелость в быту. Представителям этого знака зодиака не хватает объективности, которая, в отличие от профессиональной сферы, позволяет домочадцам вить из них веревки.
Козерог
В семье Козерог берет всю инициативу в свои руки. Он любит управлять, организовывать и продумывать все детали за своих близких. Бывает, что он чересчур увлекается и совершенно забывает про себя и свои интересы.
Водолей
Водолеи основательно подходят к созданию семейного очага. Каждый их домочадец должен быть накормлен, тепло одет и иметь все самое лучшее. У представителей этого знака счета за квартиру всегда оплачены в срок, а дома царит идеальная чистота.
Рыбы
Семья для Рыб — источник получения новых впечатлений и знаний. Любознательные Рыбы стараются проводить время с близкими продуктивно и использовать каждую минуту, чтобы насладиться совместным отдыхом, пишет журнал «Лиза».
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