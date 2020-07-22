В главном храме Минобороны обвенчали ветеранов — видео

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Светлана Шевченко
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Супружеская пара вместе почти шестьдесят лет, на церемонии присутствовали их дети и внуки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

В главном храме Минобороны прошло первое венчание. У алтаря семейная пара, которая вместе вот уже почти шесть десятилетий — ветераны Анатолии и Ирина Ковалевы. Встретились и полюбили друг друга в Ленинграде. Объездили все гарнизоны: Забайкалье, Дальний Восток, Сибирь.

Ирина говорит: звездочки на погонах от лейтенанта до полковника, заслужили вместе. Супруги отметили, что очень волновались, венчание само по себе обряд серьезный, а тут еще и в таком особом месте.

Ирина призналась, что этот день особенный еще и потому, что мечтала о венчании давно и последние 15 лет ушли на то, чтобы уговорить мужа совершить обряд. Рядом с супругами на церемонии присутствовали их дети и внуки.

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