В главном храме Минобороны прошло первое венчание. У алтаря семейная пара, которая вместе вот уже почти шесть десятилетий — ветераны Анатолии и Ирина Ковалевы. Встретились и полюбили друг друга в Ленинграде. Объездили все гарнизоны: Забайкалье, Дальний Восток, Сибирь.

Ирина говорит: звездочки на погонах от лейтенанта до полковника, заслужили вместе. Супруги отметили, что очень волновались, венчание само по себе обряд серьезный, а тут еще и в таком особом месте.

Ирина призналась, что этот день особенный еще и потому, что мечтала о венчании давно и последние 15 лет ушли на то, чтобы уговорить мужа совершить обряд. Рядом с супругами на церемонии присутствовали их дети и внуки.