В главном храме Минобороны обвенчали ветеранов — видео
Супружеская пара вместе почти шестьдесят лет, на церемонии присутствовали их дети и внуки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
В главном храме Минобороны прошло первое венчание. У алтаря семейная пара, которая вместе вот уже почти шесть десятилетий — ветераны Анатолии и Ирина Ковалевы. Встретились и полюбили друг друга в Ленинграде. Объездили все гарнизоны: Забайкалье, Дальний Восток, Сибирь.
Ирина говорит: звездочки на погонах от лейтенанта до полковника, заслужили вместе. Супруги отметили, что очень волновались, венчание само по себе обряд серьезный, а тут еще и в таком особом месте.
Ирина призналась, что этот день особенный еще и потому, что мечтала о венчании давно и последние 15 лет ушли на то, чтобы уговорить мужа совершить обряд. Рядом с супругами на церемонии присутствовали их дети и внуки.
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