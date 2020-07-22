Нежно, но без баланса: стилист о недочетах в свадебном платье дочери Розы Сябитовой
Девушка, вышедшая замуж во второй раз, выбрала образ, кардинально отличающийся от предыдущего.
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Фото, видео: Instagram @k_syaba, @c_h_e_rn_o_v_a
В семье самой известной свахи России Розы Сябитовой произошло радостное событие: ее дочь Ксения вышла замуж во второй раз. Торжество, в отличие от первого, прошло скромно — с меньшим количеством гостей и не так помпезно. Скромный стиль церемонии отразился и на платье невесты. Если на прошлую свадьбу девушка облачилась в пышное платье с многометровой фатой, в этот раз 28-летняя Ксения предпочла более сдержанный наряд.
Стилист Анастасия Константинова в интервью «Экспресс-газете» разобрала свадебное платье дочери Сябитовой и рассказала, в чем, по ее мнению, состоят его недостатки.
По мнению имидж-консультанта, второй образ Ксении был намного лучше предыдущего, отличающегося громоздкостью. В целом девушке очень пошло длинное атласное платье, дополненное серебристыми туфлями и лаконичной подвеской.
«В целом такой образ очень гармонирует с Ксенией. Она выглядит нежно и женственно», — сказала Константинова.
Вместе с тем есть пара моментов, которые не понравились стилисту. Во-первых, это пышные рукава. По словам эксперта, они заметно увеличили плечи, что при небольшом росте нежелательно. Глубокое декольте и подвеска немного спасли ситуацию, вытянув шею, но баланс не восстановили.
Во-вторых, Ксения не очень удачно подобрала длину платья, считает стилист.
«Миниатюрным девушкам с женственными формами стоит быть аккуратными с длиной макси. Подобные варианты утяжеляют образ, поэтому длина чуть ниже самой широкой части икры смотрится более аккуратно», — заметила имидж-консультант.
Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, образ невесты получился весьма женственным и грациозным, поделилась своим мнением стилист. Она также отметила удачно подобранные прическу и макияж.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова раскрыла подробности свадьбы своей дочери. Избранником Ксении стал 28-летний Максим. Телеведущая одобрила выбор наследницы и рассказала, что торжество прошло в очень «душевной обстановке».
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