Нежно, но без баланса: стилист о недочетах в свадебном платье дочери Розы Сябитовой

В семье самой известной свахи России Розы Сябитовой произошло радостное событие: ее дочь Ксения вышла замуж во второй раз. Торжество, в отличие от первого, прошло скромно — с меньшим количеством гостей и не так помпезно. Скромный стиль церемонии отразился и на платье невесты. Если на прошлую свадьбу девушка облачилась в пышное платье с многометровой фатой, в этот раз 28-летняя Ксения предпочла более сдержанный наряд.

Стилист Анастасия Константинова в интервью «Экспресс-газете» разобрала свадебное платье дочери Сябитовой и рассказала, в чем, по ее мнению, состоят его недостатки.

По мнению имидж-консультанта, второй образ Ксении был намного лучше предыдущего, отличающегося громоздкостью. В целом девушке очень пошло длинное атласное платье, дополненное серебристыми туфлями и лаконичной подвеской.

«В целом такой образ очень гармонирует с Ксенией. Она выглядит нежно и женственно», — сказала Константинова.

Вместе с тем есть пара моментов, которые не понравились стилисту. Во-первых, это пышные рукава. По словам эксперта, они заметно увеличили плечи, что при небольшом росте нежелательно. Глубокое декольте и подвеска немного спасли ситуацию, вытянув шею, но баланс не восстановили.

Instagram @k_syaba

Во-вторых, Ксения не очень удачно подобрала длину платья, считает стилист.

«Миниатюрным девушкам с женственными формами стоит быть аккуратными с длиной макси. Подобные варианты утяжеляют образ, поэтому длина чуть ниже самой широкой части икры смотрится более аккуратно», — заметила имидж-консультант.

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, образ невесты получился весьма женственным и грациозным, поделилась своим мнением стилист. Она также отметила удачно подобранные прическу и макияж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова раскрыла подробности свадьбы своей дочери. Избранником Ксении стал 28-летний Максим. Телеведущая одобрила выбор наследницы и рассказала, что торжество прошло в очень «душевной обстановке».