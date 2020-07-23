Задолжавшего миллиард долларов налоговой задержали в Москве

Столичная полиция сегодня задержала находившегося в федеральном розыске бизнесмена Андрея Шмакова.

Скандально прославился Шмаков в 2013 году, когда суд приговорил его к двум с половиной годам колонии за уклонение от уплаты налогов на общую сумму в один миллиард долларов. Несмотря на рекордные для финансового сектора показатели, на деле его не смогли обвинить в другом преступлении — многолетнем и целенаправленном выводе капиталов за рубеж, благодаря чему он и не платил налоги. Полностью покрыть этот долг так и не смогли.

Как стало известно 5-tv.ru, теперь Шмакова подозревают в мошенничестве. Как стало известно со слов представителей полиции, в день задержания бизнесмена с заявлением в полицию обратилась его супруга. Она сообщила о задержании мужа следственными органами.

Статья, по которой Шмаков был обвинен семь лет назад, фигурирует также и в других громких делах, например, «ЮКОСа», Сергея Магнитского и Уильяма Браудера.

5-tv.ru писал об аресте теннисистки Дарьи Шакулиной, также находившейся в федеральном розыске, по подозрению в мошенничестве.