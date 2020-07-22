Теннисистка Дарья Шакулина арестована в Москве по подозрению в мошенничестве
Спортсменка с начала июля находилась в федеральном розыске за преступление, совершенное в Белоруссии.
Фото: ВКонтакте @rus_tennis
Теннисистку Дарью Шакулину задержали и позднее арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве. Как стало известно 5-tv.ru, 26-летняя спортсменка в начале июля была объявлена в федеральный розыск за преступление, которое было совершено в белорусской столице.
Московские стражи порядка сообщили о задержании и последующем аресте подозреваемой коллегам из Минска. Другие подробности выясняются.
Мастер спорта Дарья Шакулина родилась 28 апреля 1994 года в германском Ульме. Многократно становилась чемпионкой международных турниров ITF в одиночном и парном разрядах. Помимо прочего, в активе спортсменки есть взрослый разряд по плаванию. Дарья Шакулина входила в список ста лучших теннисисток РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в пригороде Петербурга скромно проживали саентологи, «кинувшие» людей на миллиард рублей.
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