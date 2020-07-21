В Минздраве рассказали о сроках госрегистрации вакцины от коронавируса
По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, в настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний препарата.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал о сроках государственной регистрации вакцины от коронавируса. По его словам, сейчас идет завершающий этап второй фазы испытаний препарата, разработанного Национальным исследовательским центром (НИЦ) имени Гамалеи.
«В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе», — сказал Алексей Кузнецов.
Помощник главы Минздрава РФ добавил, что по окончании испытаний препарата от COVID-19 начнет решаться вопрос о его государственной регистрации.
20 июля в Минобороны РФ заявили об успешном завершении фазы клинических испытаний вакцины с участием добровольцев. Исследования проводились совместно в НИЦ на базе военного госпиталя имени Бурденко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько эффективна российская вакцина от коронавируса.
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