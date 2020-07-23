Когда откроют границы России? — Кремль прокомментировал
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на самый популярный вопрос лета — 2020.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Точная дата открытия российских границ пока остается неизвестной. Переговоры по данному вопросу ведутся, однако о конкретных решениях не сообщалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями прессы.
По словам государственного деятеля, до настоящего времени от правительства РФ не поступало какой-либо информации касательно возобновления международного сообщения. Вместе с тем Песков отметил, что все решения будут приниматься на основе принципа взаимности.
«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. <… > Как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.
Регулярное и чартерное сообщение между Россией и другими странами было приостановлено 27 марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса. В соответствии с указом правительства РФ были разрешены исключительно вывозные рейсы с целью вернуть на родину соотечественников, заблокированных на чужих территориях. С 30 марта ограничения коснулись и передвижения через сухопутную границу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ассоциации туроператоров назвали примерный месяц возобновления международных перевозок.
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