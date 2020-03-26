Новые меры для сдерживания коронавируса приняты в России

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Запрет касается и регулярных, и чартерных рейсов. Исключение сделают только для бортов, которые вернут домой наших соотечественников, застрявших за границей. Всех прилетающих будут осматривать и тестировать на COVID-19 прямо в аэропорту.

В Москве жителей старше 65 лет сегодня перевели на домашний режим. На улицу лучше не выходить. Для них временно отменен и льготный проезд в общественном транспорте.

С начала объявленной Владимиром Путиным нерабочей недели в столице закроются объекты розничной торговли – кроме аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Недоступны для посещения будут крупные парки и заповедники, салоны красоты и бани. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос или доставлять еду.

В Петербурге сегодня вступает в силу запрет на деятельность бассейнов, фитнес-клубов и аквапарков. Закрываются фуд-корты в торговых центрах, в ресторанах запрещено размещать больше 50 человек одновременно.

Примеру столиц должны последовать другие российские регионы. Накануне правительство распорядилось закрыть по всей стране ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные заведения. Президент объявил выходной следующую неделю, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в стране. Это возможно только, если мы будем неукоснительно соблюдать все ограничительные меры – без крайней необходимости не покидать свои дома и отказываться от посещения общественных мест.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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