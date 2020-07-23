«Завидуйте молча»: Бабкина в полотенце на голое тело вдруг очутилась в Крыму

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Виктория Андреева
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Известная певица рассказала, кто сопроводил ее на шикарный курорт.

Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, как и многие россияне, не смогла отказать себе в удовольствии устроить отпуск в 2020 году. Несмотря на все еще сложную эпидемиологическую обстановку, звезда покинула «душную» Москву ради отдыха в одном из популярных санаторно-курортных комплексов Ялты.

Первый фотоотчет певица уже обнародовала в личном Instagram. На свежем снимке — укутанная в полотенце счастливая и загорелая Бабкина, а рядом — ее подросший внук, десятилетний Георгий.

«Отдыхаем! Так круто!» — доложила Надежда.

Instagram @ngbabkina

В комментариях фолловеры предположили, что артистка поехала в Крым не просто так, а с целью восстановить здоровье после пережитой двусторонней пневмонии. Как известно, Бабкина несколько недель провела в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии и даже была погружена в искусственную кому. По словам самой артистки, врачи давали ей не более пяти процентов жизненных сил. Но к счастью, все закончилось удачно.

«Молодец! Вы это заслужили! Поправляйтесь скорее!»

«Ох, как хороша! Сразу помолодела!»

«Хорошего отдыха, Наденька!»

«Завидуйте молча! Она — красотка!»

«Кто-то решил поправить здоровье? Правильно!» — обращались к Надежде поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие странности привиделись Надежде Бабкиной при выходе из комы.

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