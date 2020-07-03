«Видела свет»: Бабкина рассказала о странностях при выходе из комы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, вылечившаяся от двухсторонней пневмонии, рассказала о том, выходила из комы. В эфире выпуска YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» она призналась, что столкнулась с некими странностями.

«Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга», — вспомнила знаменитость.

Бабкина отметила, что после того, как перед глазами появился серебристый свет, она постепенно пришла в сознания и начала слышать голоса врачей.

«И голоса слышны врачей, про что они говорят на своем каком-то медицинском языке. Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: «Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках», — поделилась переживаниями певица.

Надежда Бабкина была госпитализирована с обширной пневмонией 1 апреля. Из-за развившихся осложнений врачи ввели певицу в состояние искусственной комы. 30 апреля артистка была выписана из стационара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как над Надеждой Бабкиной подшутил Максим Галкин.