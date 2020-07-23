«Ах, какие мужчины»: Дмитрий Маликов показал подросшего сына
Певец и его двухлетний наследник почувствовали себя капитанами.
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Фото, видео: Instagram @dmitriy_malikov
Дмитрий Маликов умилил пользователей фотографией с заметно повзрослевшим младшим сыном Марком. Мальчик появился на свет в 2018 году от суррогатной матери, и с тех пор стал обожаемым членом семьи Маликовых.
Певец не перестает выкладывать снимки любимого сына, а недавно поделился фото, на котором держит ребенка на своих руках. Дмитрий и Марк попозировали на фоне яхты, смотря куда-то вдаль в одном направлении.
«Поплыли, дружок, за своей мечтой!» — написал Маликов.
Подписчики сравнили певца и его сына с двумя капитанами и пожелали звездной семье удачного плавания. Некоторые отметили, что все мужчины в семье Маликовых отличаются прекрасной внешностью.
«Два капитана! Полный вперед! Счастливого пути!»;
«Красавцы. Папа и сын. Хорошего отдыха вам»;
«Удачного плавания»;
«Ах, какие мужчины», — прокомментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный критик Соседов предложил лишить Инну Маликову звания заслуженной артистки.
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