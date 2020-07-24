В России может появиться налоговый вычет на пенсию

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) составили совместное письмо в адрес Центробанка. В нем они предложили ввести в РФ дополнительный налоговый вычет, пишет «Известия».

Текст документа, отправленного 23 июля, был составлен по итогам состоявшегося в июне совещания Центробанка, председателем на котором был зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Суть предложения состоит в введении пенсионного налогового вычета, с которым у россиян появится стимул копить средства на старость. Сейчас максимальный размер налогового вычета составляет 15,6 тысячи рублей с суммы в 120 тысяч рублей ежегодно: это возврат части средств за учебу, страхование, пенсионное обеспечение и медицинские услуги. При этом индексации вычета не было уже десять лет — поэтому и предлагается увеличить лимит сразу до 400 тысяч рублей.

По мнению инициаторов таких изменений, это позволит копить средства на будущую пенсию, ведь сейчас вычет в основном идет за оплаченное лечение или учебу. При повышении лимита со 120 тысяч до 400 тысяч рублей в год можно будет рассчитывать уже на 52 тысячи рублей вычета.

Многие полагают, что сама по себе идея хороша, но нет уверенности, что граждане будут добровольно откладывать возвращенные им средства именно на пенсию. С учетом экономического кризиса и других проблем скорее всего деньги будут потрачены на сиюминутные нужды и выплату долгов.

Центробанк подтвердил, что предложение от АНПФ и НАПФ было получено, идея заинтересовала руководство, так что можно обсудить эту тему в будущем.

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