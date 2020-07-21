Что лучше: НПФ или ГПФ? Какие у них плюсы и минусы и как получить большую пенсию

Что лучше государственный пенсионный фонд или один частных? Какие есть плюсы и минусы у каждого вида? На что обратить внимание при выборе и какие здесь существуют нюансы. На эти вопросы 5-tv.ru ответил доктор экономических наук Андрей Калганов.

Что такое НПФ и как они работают?

«Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — это частная финансовая компания, которая принимает пенсионные вклады граждан и занимается управлением полученных финансовых средств для того, чтобы постараться их увеличить и таким образом не только сохранить, но и приумножить пенсионные сбережения», — рассказал экономист.

По его словам, раньше граждане могли направлять в НПФ накопительную часть пенсионных отчислений. Сейчас эта возможность временно заблокирована, но по-прежнему можно направлять свои собственные сбережения и так копить на пенсию.

Зачем нужно было создавать НПФ, какие у них плюсы и минусы?

Изначально предполагалось, что НПФ смогут управлять деньгами граждан эффективнее, чем госструктуры. В результате россияне смогли бы получать более высокие пенсии, чем при взаимодействии с государственным пенсионным фондом (ГПФ). Однако этого не произошло.

«К сожалению, получилось так, что у НПФ эффективность использования этих средств оказалась невысокой. Она была более или менее высокой в середине 2000-х годов — они показывали сравнительно неплохую эффективность, многие из них. Но с тех пор, к сожалению, ситуация стала хуже, и некоторые НПФ дают довольно приличную доходность на размещенные средства, а некоторые не дают или даже оказываются в минусе», — сказал эксперт.

Калганов подчеркивает, что самыми эффективными сейчас остаются корпоративные НПФ — их создают крупные корпорации только для своих сотрудников. В остальных подобных финансовых организациях дела обстоят не столь благополучно.

«В принципе, в НПФ можно даже и потерять часть своих сбережений», — предупреждает специалист.

Плюсы и минусы ГПФ

Главный плюс ГПФ в том, что он дает гарантию сохранности денег. Главный минус — он не слишком эффективно управляет средствами граждан по сравнению с некоторыми НПФ, поэтому прирост пенсионного капитала будет меньше. Еще один недостаток ГПФ — запутанная система расчета пенсии.

«Разобраться в этой схеме пенсионных баллов со всякими разными коэффициентами — это очень сложная задача даже для человека с высшим экономическим образованием», — сетует экономист.

Что же выбрать: ГПФ или НПФ?

На вопрос, что же делать, эксперт советует сравнить разные НПФ, ориентируясь на самые стабильные и доходные. При этом следует иметь в виду, что в среднем они дают не слишком высокую доходность. Как НПФ будет выплачивать деньги, зависит от условий заключенного договора. Например, НПФ может начать выплачивать пенсию мужчине уже с 50 лет.

«Могут быть разные схемы выплаты. Может быть единовременный возврат накоплений после достижения определенного возраста. Может быть ежемесячная выплата. Могут быть разные схемы. Разница еще заключается в том, что сбережения, которые вы накапливаете в НПФ, они могут передаваться по наследству. То, что вы накапливаете в ГПФ, по наследству не передается», — добавил эксперт.

Из слов экономиста можно сделать вывод о том, что лучший способ получить большую пенсию - это полагаться на себя. Чтобы получать солидные выплаты в старости, нужно работать официально, иметь большой трудовой стаж и высокую официальную зарплату.

Не помешает и собственная финансовая подушка безопасности. Так, можно начать откладывать часть дохода (10%) от каждой зарплаты, и инвестировать эти деньги в акции или облигации. Первые считаются рискованными активами, вторые – консервативными. Чтобы добиться баланса между стабильностью и доходностью, лучше всего вкладывать и туда, и туда. Эксперты говорят, что чем дольше до пенсии, тем сильнее можно рисковать. Неудачи будут компенсированы более высокой доходностью от успешных вложений.

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