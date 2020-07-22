Первый пошел: К сносу дома по программе реновации приступили в Петербурге

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Чтобы снести старую хрущевку, понадобилось семь лет уговоров одной из семей собственников жилья.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

На юго-западе Петербурга сегодня сносят пятиэтажный жилой дом. И это называют историческим событием. Ведь старая хрущевка — первое неаварийное здание массовой застройки, которое реально демонтируют по программе реновации. На месте работает тяжелая техника.

Чтобы освободить площадку для возведения современного жилья, понадобилось семь лет. Одна семья категорически отказывалась переезжать в новостройку, возведенную буквально в ста метрах от старого дома, который, к слову, не ремонтировали 35 лет. Но в результате, договоренности все-таки были достигнуты.

«Это 50 семей, 200 человек, которые получили совершенно новое жилье. Конечно, более 60 лет эти дома отслужили, а строили их на 25-30 лет. И вот сегодня мы приступаем к тому, чтобы расселять так называемые эти хрущевки. Не простая — сложная проблема, но начало положено», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В ближайшее время планируют расселить целый квартал — это 40 домов. В программу включены и другие районы Петербурга. А проблему жильцов, которые тормозят процесс, решают на законодательном уровне. Петербургские депутаты рассматривают закон, по которому для реновации будет нужно согласие двух третей жильцов, остальным придется принять сторону большинства.

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