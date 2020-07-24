Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым

Сегодня Ксения Собчак и Константин Богомолов — одна из самых ярких и эксцентричных пар российского шоу-бизнеса. Их свадьбу в 2019 году с катафалком и грязными танцами будут еще долго вспоминать: кто как эталон звездного торжества, а кто и как циничное попрание семейных ценностей, выставленное напоказ. Как бы к ним ни относились в обществе, никто не станет спорить, что телеведущая и режиссер стоят друг друга. Однако стоит вспомнить, что до встречи с Ксенией Анатольевной Богомолов был женат на не менее яркой женщине — актрисе Дарье Мороз. Их расставание случилось раньше, чем роман с журналисткой, но многие видят в этом связь до сих пор. Дарья же заверяет — их брак рассыпался без участия Собчак, пишет StarHit.ru.

«Понимаю, всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но воспринимается иначе. Мы расстались давным-давно, и каждый пошел своей дорогой. Это не то что: раз — и поперло. Просто каждый был готов к чему-то другому. И я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и двинулись дальше — это нормально. Наверное, когда все заканчивается, когда ничего тебя не держит, чуть легче обретать себя заново. Но в моем случае это связано не столько с разводом, сколько с личностным развитием», — говорит о роли в ее семейной драме Собчак Дарья Мороз.

Конечно, даже если это так, и телеведущая не отбила своего нынешнего мужа у актрисы, остается другой пикантный момент. О ее романе с Богомоловым стало известно, еще пока Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. Тот даже вступился за честь жены, не желая быть рогоносцем: драку актера и режиссера сняли на видео. Теперь, впрочем, у бывшего супруга Собчак тоже все хорошо — после развода с ней он нашел счастье с актрисой Нино Нинидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак поздравила Константина Богомолова с юбилеем.