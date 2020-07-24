Ограничения сняты! Куда с 1 августа можно полететь из России?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в рамках заседания кабинета министров о намерении правительства с 1 августа возобновить выполнение международных рейсов в и из России. После этого было подписано соответствующее распоряжение.

Комментарии по изменениям дали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Евгений Дитрих. С 1 августа российские туристы смогут улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию. Было выбрано всего три страны, чтобы сократить риск появления новых завозных случаев COVID-19 в России. В случае Британии — это Лондон, но потребуется пройти 14-дневный карантин.

Турция откроется для отечественных путешественников не целиком — сначала будут только рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа запустят сообщение с такими курортами, как Даламан, Бодрум и Анталия. А с Танзанией откроется только туристический маршрут на Занзибар.

«Мы выработали критерии, согласно которым возможно возобновление авиационного сообщения на взаимной основе с иностранными государствами», — сказала Голикова в официальном комментарии на сайте Правительства РФ.

Она перечислила критерии, которым должны соответствовать страны, куда могут летать из России.

Не более 40 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей страны в течение 14 дней; Не более 1% суточного прироста новых случае в течение 14 дней; Коэффициент распространения коронавируса за 7 дней в стране — не выше единицы.

Ранее власти говорили, что первоначально вылететь за границу можно будет из шести городов страны. Теперь же министр транспорта Дитрих подтвердил намерения открыть международное сообщение лишь с тремя городами — Москвой, Петербургом и Ростовом-на-Дону. Ограничения в количестве прилетающих (500 человек в сутки для Москвы, 200 в сутки для двух других городов) отменили, но для других городов продолжают действовать ограничения для вывозных рейсов.

Голикова сказала, что власти будут отслеживать любое изменение эпидемиологической обстановки в городах, откуда будут летать международные рейсы, и по ситуации решать, можно ли расширять эту практику на другие регионы России. Наблюдать будут и за другими популярными у туристов городами.

Чтобы иностранные граждане могли попасть в РФ, надо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанные не позднее 72 часов до полета. Для россиян, прилетающих на родину, можно сдать такой тест на территории России.

Новые страны будут открывать постепенно, по итогам переговоров, которые оперативный штаб ведет ради расширения списка взаимного международного авиасообщения с Россией. Всего на рассмотрении находится около трех десятков государств.

5-tv.ru писал, как могут измениться цены на туры в Турцию после возобновления авиасообщения.