Покупать ли ранние арбузы? — советы эксперта

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Светлана Шевченко
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Агроном Елизавета Тихонова рассказала, стоит ли ждать сезона или можно лакомиться плодами уже сейчас.

Покупать ли ранние арбузы? — советы эксперта

Фото: www.globallookpress.com / Paul Randall Williams;

Сезон «сладкой ягоды» начинается с середины августа, а ранние арбузы якобы пичкают нитратами и другими вредными веществами, и покупать их не стоит. Так считают многие. Но агроном Елизавета Тихонова заявляет, что это мнение ошибочно, так как «иглоукалывания» приводят к гибели плода, и пользоваться таким методом производителям попросту невыгодно.

«Покупать ранние арбузы не можно, а нужно! Сейчас в продаже хорошие дагестанские и иранские арбузы», — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Специалист в области земледелия объяснила, что отличие только в сладости арбузов. Самые сладкие поспевают к концу июля — началу августа, потому что поливаются естественно. Ранние арбузы при выращивании используют большее количество воды, что уменьшает их сладость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать вкусный арбуз и сочную дыню.

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