«С Гоголем в одной бочке»: Бурунов попарился в бане вместе с Сашей Петровым
Актеры любят проводить вместе досуг в перерывах между съемками.
Закрыть
Смотрите также:
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: Instagram @sergeyburunovofficial
Коллеги по актерскому цеху Сергей Бурунов и Саша Петров не только вместе снимаются, но и отдыхают. В марте Петров вместе со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» шумно отпраздновал его 43-летие. А теперь коллеги, день которых буквально расписан по минутам, решили еще и совместно посидеть в одном чане после отдыха в бане. Правда, как объяснил Бурунов, его напарник на самом деле «навязал» ему свое общество.
«Очень я люблю баню. В редкий выходной (съемочный процесс в разгаре), сижу в чане, после парной. Расслабляюсь. Тишина. Умиротворение. Но нет! Нет! Мне покоя. Снова он @actorsashapetrov», — пошутил актер в своем Instagram-аккаунте.
Подписчики подключили свою фантазию и начали сравнивать актеров с различными героями из сказок. У некоторых возникли и вовсе забавные ассоциации.
«Вы как морские цари из фильма»;
«Водяной из Последнего богатыря»;
«С Гоголем в одной бочке», — посмеялись фолловеры, сославшись на одну из самых известных ролей Саши Петрова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев отдохнул в бурлящем чане.
Читайте также
88%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?