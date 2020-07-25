«С Гоголем в одной бочке»: Бурунов попарился в бане вместе с Сашей Петровым

Коллеги по актерскому цеху Сергей Бурунов и Саша Петров не только вместе снимаются, но и отдыхают. В марте Петров вместе со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» шумно отпраздновал его 43-летие. А теперь коллеги, день которых буквально расписан по минутам, решили еще и совместно посидеть в одном чане после отдыха в бане. Правда, как объяснил Бурунов, его напарник на самом деле «навязал» ему свое общество.

«Очень я люблю баню. В редкий выходной (съемочный процесс в разгаре), сижу в чане, после парной. Расслабляюсь. Тишина. Умиротворение. Но нет! Нет! Мне покоя. Снова он @actorsashapetrov», — пошутил актер в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @sergeyburunovofficial

Подписчики подключили свою фантазию и начали сравнивать актеров с различными героями из сказок. У некоторых возникли и вовсе забавные ассоциации.

«Вы как морские цари из фильма»;

«Водяной из Последнего богатыря»;

«С Гоголем в одной бочке», — посмеялись фолловеры, сославшись на одну из самых известных ролей Саши Петрова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев отдохнул в бурлящем чане.