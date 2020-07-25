«С Гоголем в одной бочке»: Бурунов попарился в бане вместе с Сашей Петровым

|
Алиса Старжевская
45

Актеры любят проводить вместе досуг в перерывах между съемками.

Фото, видео: Instagram @sergeyburunovofficial

Коллеги по актерскому цеху Сергей Бурунов и Саша Петров не только вместе снимаются, но и отдыхают. В марте Петров вместе со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» шумно отпраздновал его 43-летие. А теперь коллеги, день которых буквально расписан по минутам, решили еще и совместно посидеть в одном чане после отдыха в бане. Правда, как объяснил Бурунов, его напарник на самом деле «навязал» ему свое общество.

«Очень я люблю баню. В редкий выходной (съемочный процесс в разгаре), сижу в чане, после парной. Расслабляюсь. Тишина. Умиротворение. Но нет! Нет! Мне покоя. Снова он @actorsashapetrov», — пошутил актер в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @sergeyburunovofficial

Подписчики подключили свою фантазию и начали сравнивать актеров с различными героями из сказок. У некоторых возникли и вовсе забавные ассоциации.

«Вы как морские цари из фильма»;

«Водяной из Последнего богатыря»;

«С Гоголем в одной бочке», — посмеялись фолловеры, сославшись на одну из самых известных ролей Саши Петрова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев отдохнул в бурлящем чане.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Как не спугнуть любовь? Черты знаков зодиака, мешающие отношениям с мужчиной
8:40
Валерий Гаркалин госпитализирован с рваными ранами лица и ушибом головы
8:36
Психолог рассказала, почему опасно жить без объятий
8:28
В смертельном ДТП в Дагестане пострадали 10 человек
8:20
Как в 37 выглядеть на 25? Секреты молодости от Юлии Ковальчук
8:11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Весь мир у ее ног. ТОП-5 женщин, которые притягивают мужчин как магнитом
Сын Высоцкого отреагировал на заявление Садальского об «отрезанной голове» отца
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок