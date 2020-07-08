«Впервые кайфанул»: из Лазарева сварили «супчик»

«Впервые кайфанул»: из Лазарева сварили «супчик»
Певец побывал в бурлящем чане и вышел оттуда добрым молодцем.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Певец Сергей Лазарев впервые узнал, какого оказаться фирменным блюдом. Артист очутился в бурлящем чане, подвешенном над огнем. Но этот опыт пришелся ему по душе, ведь речь не о кулинарии, а о водных процедурах.
«Супчик из Лазарева на самом деле это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после двух часов бани. Вообще, я впервые кайфанул от бани! Это был целый ритуал! Арома баня, купание в родниковой воде, массажи, дубовые и березовые веники, песни, медитация! Ох, все было! Настоящее очищение!» — поделился впечатлениями Лазарев в Instagram.
В сторис звезды появилось видео волнительного момента, когда он залезает в чан. Первые секунды артист осторожничает, ведь подвисший над пламенем котел выглядит слегка угрожающе. Через мгновение Сергей погружается в воду, и из-под него на поверхность вдруг поднимаются большие пузырьки. Вокруг за кадром раздается смех. Сконфуженный артист объясняет, что это сделал не он, а огонь под ним — вода в чане вот-вот закипит.
Судя по отзывам Лазарева, эксперимент удался. Певец преобразился и почти как в сказке Ершова, вышел из котла добрым молодцем.
«Наверно вкусный супчик»;
«А где ваш Конек-Горбунок?»
«Валяюсь от смеха, Сергей Вячеславович», — откликнулись фанаты в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лазарев показал прогулку на яхте с загадочной блондинкой.
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