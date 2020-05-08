От любви до ненависти: экс-супруга Башарова впервые высказалась о конфликте с актером
Елизавета Шевыркова недвусмысленно прокомментировала скандальный ролик, где обвиняет бывшего мужа в пьянстве.
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Фото, видео: Instagram @marabash1
Марата Башарова отечественная публика знает не только как прекрасную творческую личность, но и как человека, способного ударить женщину. При этом Марат не чувствует себя раздавленным и не просит у ответчицы прощения. Так, от рукоприкладства актера пострадали уже несколько его собственных жен. Но на удивление, ни одна из них даже не пыталась обращаться в полицию. Отношения влюбленные всегда предпочитали выяснять в домашней обстановке.
Например, совсем недавно Башаров и его экс-супруга Елизавета Шевыркова вновь стали предметом для разговоров, а все благодаря видео, где четко видно: девушка пытается забрать из дома актера их общего сына и параллельно упрекает благоверного в том, что он пьян.
«Ты одному ребенку уже психику сломал, хочешь и моему? Не дам! Я в следующий раз с полицией приеду!» — отчетливо угрожала Шевыркова.
Спустя несколько дней Марат прокомментировал этот ролик, сказав, что искренне не понимает намерений бывшей жены, которая то и дело требует от него денег на безбедную жизнь и, в то же время, делает все, чтобы унизить актера перед зрителями и коллегами.
«За что со мной так поступать? Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. <…> Даю ей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка. Оплачиваю домработницу, даже ее машину мою и обслуживаю — она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?», — возмущался Башаров в интервью KP.RU.
Несмотря на большой ажиотаж вокруг этой странной ситуации сама Елизавета была менее разговорчива и ограничилась лишь парой фраз.
«Пока не готова комментировать, перевариваю произошедшее», — четко пояснила Шевыркова.
Марат Башаров развелся с Елизаветой Шевырковой весной 2019 года. В течение долгого времени актер отрицал их расставание, называя развод фиктивным. Обе его бывшие супруги рассказывали, что артист злоупотреблял алкоголем и бил их.
Ввиду таких громких заявлений, теперь пользователи сети требуют лишить Марата Башарова всех заслуженных регалий за неадекватное поведение.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что думают друзья Марата Башарова о его конфликте с бывшей супругой.
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