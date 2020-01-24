«Прекрасно живем»: Башаров продолжает настаивать, что его развод фиктивный

Марат Башаров удивлен словами бывшей жены Елизаветы Шевырковой о том, что пара и живет, и отдыхает раздельно. Как сообщает Teleprogramma.pro, актер продолжает настаивать, что в семье все прекрасно и супруги живут под одной крышей.

«Первый раз об этом слышу. Мы вообще-то вместе живем. Мы прекрасно живем. Не переживайте, все у нас хорошо!» — заявил Башаров корреспонденту издания.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в одном из интервью Марат Башаров заявил, что они с Елизаветой Шевырковой после развода воссоединились ради трехлетнего сына Марселя. Однако бывшая супруга опровергла его слова, подчеркнув, что и живут, и отдыхают они раздельно.

«Возможно, Марату бы хотелось, чтобы все было так, как он говорит. Но еще одного шанса я ему уже не дам», — сказала она.

Елизавета Шевыркова подала на развод в начале 2019 года, посте того как несколько раз оказывалась в больнице с травмами от побоев. В рукоприкладстве актера публично обвиняла и вторая жена Екатерина Архарова, с которой он развелся в 2015 году.