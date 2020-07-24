«Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер, оскорбляющий владельца «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал петербургский клуб «Зенит» на полмиллиона рублей за баннер, оскорбляющий владельца «Спартака» Леонида Федуна. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

По итогам матча «Зенит» также оштрафован на 150 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления сезона и на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

Кроме денежных взысканий, «Зенит» наказан условным закрытием девяти секторов на один домашний матч Кубка России. Испытательный срок составляет два года.

Президент РФС Александр Дюков признался, что был шокирован из-за появления оскорбительного баннера с Федуном на трибуне болельщиков «Зенита».

«Это ужас ужасный, в клубе сказали, что не знали о баннере, на нем должен был быть стадион», — сообщил Дюков.

Фанаты петербургской команды развернули баннер с изображением Федуна после игры 19 июля, в которой «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в полуфинале Олимп Кубка России. На баннере Федун был изображен в разбитом экране телевизора с подписью «Black Mirror, Episode #1». Это отсылка к первому эпизоду сериала «Черное зеркало», где премьер-министру Великобритании пришлось совокупиться со свиньей в прямом эфире.

Как сообщал 5-tv.ru, после победы над «Спартаком» «Зениту» предстоит сыграть с подмосковным футбольным клубом «Химки». Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Если сине-бело-голубые выиграют, то они оформят золотой дубль. Если «Зенит» проиграет, то ему придется снова сойтись с «Химками» в матче за Суперкубок.