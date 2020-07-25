Добровольно или принудительно? Глава Минздрава РФ рассказал о вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о том, какой будет вакцинация от коронавирусной инфекции.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — пояснил чиновник.

Он добавил, что в планах Минздрава вакцинировать россиян поэтапно, начав с медицинских работников. Далее это будет та категория людей, которая постоянно сталкивается с большим количеством людей.

Михаил Мурашко добавил, что разработка вакцины находится на завершающей стадии.