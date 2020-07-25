Добровольно или принудительно? Глава Минздрава РФ рассказал о вакцинации от COVID-19
Михаил Мурашко отметил, что россияне проявляют большой интерес к этому вопросу.
Фото: ТАСС / Zuma
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о том, какой будет вакцинация от коронавирусной инфекции.
«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — пояснил чиновник.
Он добавил, что в планах Минздрава вакцинировать россиян поэтапно, начав с медицинских работников. Далее это будет та категория людей, которая постоянно сталкивается с большим количеством людей.
Михаил Мурашко добавил, что разработка вакцины находится на завершающей стадии.
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