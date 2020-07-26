Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

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Алиса Старжевская
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Джон Сэксон сыграл в трех частях этой франшизы.

Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Фото: Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна" 1987

В США в штате Теннесси в возрасте 83 лет скончался актер Джон Сэксон, прославшившийся ролями в фильмах «Кошмар на улице Вязов» и «Выход дракона». Причиной стали осложнения от пневмонии, сообщила супруга актера Глория изданию The Hollywood Reporter.

Сэксон родился в 1936 году в Бруклине, Нью-Йорк, в семье итальянских иммигрантов, а его модельная и актерская карьера началась во время прогулов в школе, когда его заметил агент и пригласил попробовать свои силы в фотосессиях для журналов.

За долгую жизнь он сыграл в двух сотнях картин, был обладателем «Золотого глобуса» 1957 года. Однако известность получил после ролей в «Аппалузе» с Марлоном Брандо (также номинировался на «Золотой глобус» в 1966 году), в «Выходе дракона» и трех частях «Кошмара на улице Вязов» — в 1984, 1987 и 1994 годах.

Актер был трижды женат, стал отцом сына Антонио. Желающих почтить его память вдова Сэксона Глория призвала делать благотворительные пожертвования в его честь в фонд американского телевидения и ассоциацию Motion Picture.

5-tv.ru ранее писал, что в июне умер исполнитель роли Бильбо Бэггинса из «Властелина колец».

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