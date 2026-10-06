Стало известно, где похоронят музыканта Телешева

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

Друг и коллега Михаила Круга умер после борьбы с онкологическим заболеванием.

Стало известно, где похоронят музыканта Телешева

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певца Леонида Телешева похоронят на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери

Автор и исполнитель русского шансона Леонида Телешева будет похоронен 7 октября на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери, где покоится его коллега и друг Михаил Круг. Об этом сообщил певец Паскаль (настоящее имя — Павел Титов).

По словам музыканта, точных сведений о месте захоронения нет. А также отсутствует возможность разместить могилу Телешева рядом с Кругом. Однако, как пообещал Титов, место для музыканта выберут достойное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Телешев умер после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Телешев родился 27 января 1962 года в Улан-Удэ. С юности он дружил с Михаилом Воробьевым, позднее ставшим известным под именем Михаил Круг. В Твери они жили по соседству и знакомили друг друга со своими песнями.

В 1992 году Телешев помог другу записать альбом «Жиган-лимон». Именно ему Круг впервые напел «Владимирский централ» — это произошло в бане. Первый куплет Леонид воспринял сдержанно, но припев изменил его мнение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

15:50
Мишустин поручил усилить защиту учетных записей на Госуслугах
15:47
«Чтобы внушать страх»: Макрон показал кадры испытания новой баллистической ракеты
15:43
Корабли без экипажа: Япония задумалась о военном флоте с ИИ
15:39
В автомобили УАЗ внедрят модернизированную систему активной безопасности
15:35
Стало известно, где похоронят музыканта Телешева
15:30
«Могу вернуться к Камилле»: какими словами Карл III разбивал сердце принцессе Диане

Сейчас читают

«Говорила то, что хотели слышать»: звезда «Папиных дочек» о детских интервью
Бездарность без мозгов: Меган Маркл сняла рекламу на кухне и опозорилась
Боялся его: Зверев рассказал, почему не приехал на похороны Соседова
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня