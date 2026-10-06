Стало известно, где похоронят музыканта Телешева

Певца Леонида Телешева похоронят на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери

Автор и исполнитель русского шансона Леонида Телешева будет похоронен 7 октября на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери, где покоится его коллега и друг Михаил Круг. Об этом сообщил певец Паскаль (настоящее имя — Павел Титов).

По словам музыканта, точных сведений о месте захоронения нет. А также отсутствует возможность разместить могилу Телешева рядом с Кругом. Однако, как пообещал Титов, место для музыканта выберут достойное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Телешев умер после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Телешев родился 27 января 1962 года в Улан-Удэ. С юности он дружил с Михаилом Воробьевым, позднее ставшим известным под именем Михаил Круг. В Твери они жили по соседству и знакомили друг друга со своими песнями.

В 1992 году Телешев помог другу записать альбом «Жиган-лимон». Именно ему Круг впервые напел «Владимирский централ» — это произошло в бане. Первый куплет Леонид воспринял сдержанно, но припев изменил его мнение.

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