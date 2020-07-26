«Я бы хотел зайти в дом»: Демиса Карибидиса атаковали дети
Резидент Comedy Club выложил трогательное фото в своем микроблоге.
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Фото, видео: Instagram @demiskaribidis
Выходец из КВН и резидент Comedy Club Демис Карибидис славится не только своим чувством юмора, но и скрытностью по отношению к личной жизни. Он тщательно оберегает свою семью и редко делится фото с детьми, так что новый пост на его странице в Instagram очень порадовал подписчиков комедианта.
На снимке Карибидис, детство которого прошло в Салониках, сидит в машине, буквально атакованный сразу несколькими маленькими детьми.
«Да! Я приехал, но я бы хотел зайти в дом…» — пошутил он под фото, где сидит в окружении сразу четырех маленьких красавиц.
Подписчики не заставили себя долго ждать.
«Сына надо, сына»;
«Как в песне — женская любовь…»;
«Ты — счастливый человек», — написали они ему.
Не все разобрались, кто на фото настоящие дети Демиса, а кто нет. Как известно, у него трое детей — две дочери и сын, но каждую беременность супруги, а также имя младшего малыша, он скрывает. Так что некоторые заподозрили, что все дети на фото — его.
«Это все ваши красотки?» — шутливо спросили в комментариях.
5-tv.ru ранее писал о ходивших в прошлом году слухах о новой беременности жены Карибидиса.
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