«Я бы хотел зайти в дом»: Демиса Карибидиса атаковали дети

Выходец из КВН и резидент Comedy Club Демис Карибидис славится не только своим чувством юмора, но и скрытностью по отношению к личной жизни. Он тщательно оберегает свою семью и редко делится фото с детьми, так что новый пост на его странице в Instagram очень порадовал подписчиков комедианта.

На снимке Карибидис, детство которого прошло в Салониках, сидит в машине, буквально атакованный сразу несколькими маленькими детьми.

«Да! Я приехал, но я бы хотел зайти в дом…» — пошутил он под фото, где сидит в окружении сразу четырех маленьких красавиц.

Instagram @demiskaribidis

Подписчики не заставили себя долго ждать.

«Сына надо, сына»;

«Как в песне — женская любовь…»;

«Ты — счастливый человек», — написали они ему.

Не все разобрались, кто на фото настоящие дети Демиса, а кто нет. Как известно, у него трое детей — две дочери и сын, но каждую беременность супруги, а также имя младшего малыша, он скрывает. Так что некоторые заподозрили, что все дети на фото — его.

«Это все ваши красотки?» — шутливо спросили в комментариях.

5-tv.ru ранее писал о ходивших в прошлом году слухах о новой беременности жены Карибидиса.