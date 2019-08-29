Жена звезды Comedy Club Демиса Карибидиса снова беременна?

Супруга звезды Comedy Club Демиса Карибидиса — Пелагея — может быть снова беременна, пишет журнал WMJ.RU. Папарацци обратили внимание на заметно округлившийся живот жены шоумена во время их пребывания на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи.

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Пелагея появилась на красной дорожке «Новой волны» в коротком платье, которое подчеркивало возможное положение девушки. Однако ясности в этом вопросе пока нет, поскольку супруги не давали никаких комментариев. Например, на тех фотографиях, что жена Карибидиса выкладывает в Instagram, нет и намека на беременность.

Если предположения папарацци все же верны, то это будет четвертый ребенок в семье звезды Comedy Club и Пелагеи. Младшему из троих, которых сейчас воспитывают супруги, нет и года.

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